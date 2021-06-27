Без ларьков и новостроек: в сети показали уникальные фото метро "Левобережная" в Киеве

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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В последний раз на станции делали ремонт в 2017 году

Станция Святошинско-Броварской линии метро в Киеве "Левобережная" была открыта для пассажиров 6 ноября 1960 года. Изначально ее вестибюли были маленькими, а местность до реки Днепр была не застроена.

Как сообщил портал 44, благодаря реконструкции, которую провели в 1976 году, у нее улучшилась пропускная способность.

Станция является открытой и эстакадной. Таких в городе всего две. Если у "Днепра" две береговые платформы, то "Левобережная" – островная. Длина платформы – ровно 100 метров, ширина составляет 8 метров, а расположена она на высоте 7 метров.

Эскиз станции.
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Строительство станции близится к завершению . 1965 год.

Архитекторами "Левобережной" были Игорь Масленков и Вольдемар Богдановский. Вестибюли проектировала Тамара Целиковская, а разработка реконструкции принадлежит Наталье Чуприне.

Изначально оба вестибюля станции были совсем небольшими.
Цветное фото 1969 год.
В 1976 году к входам были пристроены большие вестибюли.

В 2017 году на станции был произведен ремонт вестибюлей и платформы. Из-за этих работ она временно работала в ограниченном режиме.

Вместо деревьев и домиков появились многоэтажки и ТРЦ.
Местность левее линии метро сейчас также практически полностью застроена.

"Левобережная" имеет логическое название, которое связанное с ее расположением – это первая левобережная станция Киевского метрополитена. После правобережного "Днепра" и островного "Гидропарка", станция находится уже на левом берегу. Проектное название – "Никольская Слободка".

Общий вид станции в 60-е годы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что у станции Сырецко-Печерской линии "Кловская" в Киеве есть выход к "секретной" линии столичного метро. Через служебно-соединительную ветку поезда могут попасть на "Майдан" и "Крещатик".

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