В Киеве презентовали инклюзивные автобусы MAN: они заменят старые маршрутки. Фото

Олег Тимченко
Жизнь столицы
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В столице представили новые автобусы

В Киеве в четверг, 16 декабря, возле здания Киевского городского госадминистрации состоялась презентация новых автобусов. 29 полноразмерных низкозольных MAN заменят старые маршрутки.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Они появятся на трех столичных маршрутах.

Всего представили 29 новых автобусов.
В автобусах установлены камеры видеонаблюдения.
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Это 29 больших 12-метровых автобусов класса Евро-5. Они рассчитаны на 60 пассажиромест и являются полностью инклюзивными. Кроме того, в салоне имеются камеры видеонаблюдения и датчики пассажиропотока.

Новые автобусі заменят ржавые маршрутки.
Автобусы появяться на трех городских маршрутах.

Эти автобусы являются частью программы обновления городского транспорта для удобства киевлян и гостей столицы. Они будут обслуживать маршруты № 191, 417 и 573.

Транспорт полностью инклюзивен.
Автобусы являются низкопольными.

Напомним, начиная с 2015 года, Киев закупил 139 новых троллейбусов, 76 трамваев и 307 автобусов. Только в 2021 году город получил еще одну партию из 50 современных автобусов.

Они рассчитаны на 60 пассажиромест.
Автобусы оснащены датчиками пассажиропотока.

Все они имеют низкий пол, пандусы и специальные места в салоне для людей с инвалидностью.

"В этом году капитально отремонтировали 99 вагонов метро. Осуществляли ремонты эскалаторов. На 10 станциях заменили старые турникеты на оборудование нового типа. Новые турникеты принимают все виды оплаты, являются безопасными и антивандальными", – отметил мэр столицы Виталий Кличко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что городские власти Киева расторгли договора с четырьмя перевозчиками еще по 11 маршрутам, на которых Департамент финансового контроля КГГА во время аудиторской проверки обнаружил махинации с документами.

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