В Киеве презентовали инклюзивные автобусы MAN: они заменят старые маршрутки. Фото

В Киеве в четверг, 16 декабря, возле здания Киевского городского госадминистрации состоялась презентация новых автобусов. 29 полноразмерных низкозольных MAN заменят старые маршрутки.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Они появятся на трех столичных маршрутах.

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Это 29 больших 12-метровых автобусов класса Евро-5. Они рассчитаны на 60 пассажиромест и являются полностью инклюзивными. Кроме того, в салоне имеются камеры видеонаблюдения и датчики пассажиропотока.

Эти автобусы являются частью программы обновления городского транспорта для удобства киевлян и гостей столицы. Они будут обслуживать маршруты № 191, 417 и 573.

Напомним, начиная с 2015 года, Киев закупил 139 новых троллейбусов, 76 трамваев и 307 автобусов. Только в 2021 году город получил еще одну партию из 50 современных автобусов.

Все они имеют низкий пол, пандусы и специальные места в салоне для людей с инвалидностью.

"В этом году капитально отремонтировали 99 вагонов метро. Осуществляли ремонты эскалаторов. На 10 станциях заменили старые турникеты на оборудование нового типа. Новые турникеты принимают все виды оплаты, являются безопасными и антивандальными", – отметил мэр столицы Виталий Кличко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что городские власти Киева расторгли договора с четырьмя перевозчиками еще по 11 маршрутам, на которых Департамент финансового контроля КГГА во время аудиторской проверки обнаружил махинации с документами.