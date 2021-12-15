Кличко рассказал, сколько объектов инфраструктуры в Киеве отремонтировали в этом году

В Киеве на протяжении этого года отремонтировали 198 объектов дорожной инфраструктуры. Всего за последние несколько лет в городе обновили 410 улиц, мостов и путепроводов – всего более 1200 км дорог.

Об этом во время пресс-конференции посвященной работе городских властей в 2021 года рассказал мэр Виталий Кличко. Также в столице продолжат реконструкцию других локаций.

Среди обновленных объектов, проспекты Степана Бандеры и Любомира Гузара; улицы Борщаговская, Милославская, Ивана Франко, Андреевская. Продолжается капитальная реконструкция части Большой кольцевой дороги от улицы Киевской до Одесской площади.

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По словам мэра, за последние годы в столице отремонтировали 40 мостов и путепроводов.

"В этом году мы обновили 7 построек. Это, в частности, Индустриальный мост и путепровод у остановки городской электрички "Зенит". Путепроводы на Севастопольской площади и на пересечении проспекта Шухевича и улицы Бальзака", – отметил Кличко.

Также коммунальщики обновили более полутора тысяч придомовых территорий и межквартальных проездов во всех районах столицы.

При этом Киев продолжает модернизацию теплоэнергетического комплекса.

"Продлили в столице в этом году и модернизацию теплосетей. КП "Киевтеплоэнерго" заменило более 70 км изношенных сетей. Всего за последние три года в столице заменили 340 км теплосетей на самых аварийных участках", – сообщил Кличко.

Мэр города добавил, что столичные власти продолжают обновлять общественный коммунальный транспорт. Начиная с 2015 года, Киев закупил 139 новых троллейбусов, 76 трамваев и 307 автобусов. Только в 2021 году город получил еще одну партию из 50 современных автобусов. Все они имеют низкий пол, пандусы и специальные места в салоне для людей с инвалидностью

"В этом году капитально отремонтировали 99 вагонов метро. Осуществляли ремонты эскалаторов. На 10 станциях заменили старые турникеты на оборудование нового типа. Новые турникеты принимают все виды оплаты, являются безопасными и антивандальными", – резюмировал Кличко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в центре Киева начали устанавливать "антикарманы". Это инфраструктурное решение, которое делает пешехода более видимым на дороге, ведь его не закрывают припаркованные автомобили.