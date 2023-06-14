В Киеве предложили увеличить количество районов до 16: карта и названия

В Киеве активисты предложили увеличить количество районов до 16. В частности, на правом берегу города их будет 12 вместо нынешних 7.

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Об этом сообщили в Telegram-канале NE:Urban. Один из пользователей создал виртуальную версию территориального деления столицы.

"Существует мнение, что в Киеве давно уже назрел вопрос изменения административно-территориального устройства города. По-моему, это действительно так, ведь пока совершенно непонятна связь некоторых местностей друг с другом. Почему станция метро "Лесная" и микрорайон Троещина находятся в едином районе? Какая связь между Виноградарем и Подолом? Зачем Конча-Заспа и Дворец "Украина" имеют общую администрацию?" – говорится в сообщении.

Один из активистов предложил свою версию территориального деления столицы. В частности, только на левом берегу столицы вместо трех районов будет четыре, а остальные двенадцать – на правом.

В целом административная карта Киева, по замыслу авторов проекта, будет выглядеть следующим образом:

Подольский район;

Оболонский район;

Шевченковский (Отрадный) район;

Святошинский район;

Борщаговский район;

Виноградарский район;

Соломенский район;

Днепровский район;

Деснянский район;

Дарницкий район;

Позняковский район;

Корчеватский район;

Голосеевский район;

Старокиевский район;

Шевченковский район;

Печерский район.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве требуют не допустить переименования улицы Павла Скоропадского в честь бывшего мэра столицы Александра Омельченко. Предложено провести электронное голосование, чтобы выбрать новое название для этой локации.

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