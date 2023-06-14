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В Киеве предложили увеличить количество районов до 16: карта и названия

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
3,9 т.
В Киеве предложили увеличить количество районов до 16

В Киеве активисты предложили увеличить количество районов до 16. В частности, на правом берегу города их будет 12 вместо нынешних 7.

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Об этом сообщили в Telegram-канале NE:Urban. Один из пользователей создал виртуальную версию территориального деления столицы.

"Существует мнение, что в Киеве давно уже назрел вопрос изменения административно-территориального устройства города. По-моему, это действительно так, ведь пока совершенно непонятна связь некоторых местностей друг с другом. Почему станция метро "Лесная" и микрорайон Троещина находятся в едином районе? Какая связь между Виноградарем и Подолом? Зачем Конча-Заспа и Дворец "Украина" имеют общую администрацию?" – говорится в сообщении.

В Киеве предложили увеличить количество районов до 16: карта и названия

Один из активистов предложил свою версию территориального деления столицы. В частности, только на левом берегу столицы вместо трех районов будет четыре, а остальные двенадцать – на правом.

В целом административная карта Киева, по замыслу авторов проекта, будет выглядеть следующим образом:

  • Подольский район;
  • Оболонский район;
  • Шевченковский (Отрадный) район;
  • Святошинский район;
  • Борщаговский район;
  • Виноградарский район;
  • Соломенский район;
  • Днепровский район;
  • Деснянский район;
  • Дарницкий район;
  • Позняковский район;
  • Корчеватский район;
  • Голосеевский район;
  • Старокиевский район;
  • Шевченковский район;
  • Печерский район.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве требуют не допустить переименования улицы Павла Скоропадского в честь бывшего мэра столицы Александра Омельченко. Предложено провести электронное голосование, чтобы выбрать новое название для этой локации.

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