В Киеве предложили увеличить количество районов до 16: карта и названия
В Киеве активисты предложили увеличить количество районов до 16. В частности, на правом берегу города их будет 12 вместо нынешних 7.
Об этом сообщили в Telegram-канале NE:Urban. Один из пользователей создал виртуальную версию территориального деления столицы.
"Существует мнение, что в Киеве давно уже назрел вопрос изменения административно-территориального устройства города. По-моему, это действительно так, ведь пока совершенно непонятна связь некоторых местностей друг с другом. Почему станция метро "Лесная" и микрорайон Троещина находятся в едином районе? Какая связь между Виноградарем и Подолом? Зачем Конча-Заспа и Дворец "Украина" имеют общую администрацию?" – говорится в сообщении.
Один из активистов предложил свою версию территориального деления столицы. В частности, только на левом берегу столицы вместо трех районов будет четыре, а остальные двенадцать – на правом.
В целом административная карта Киева, по замыслу авторов проекта, будет выглядеть следующим образом:
- Подольский район;
- Оболонский район;
- Шевченковский (Отрадный) район;
- Святошинский район;
- Борщаговский район;
- Виноградарский район;
- Соломенский район;
- Днепровский район;
- Деснянский район;
- Дарницкий район;
- Позняковский район;
- Корчеватский район;
- Голосеевский район;
- Старокиевский район;
- Шевченковский район;
- Печерский район.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве требуют не допустить переименования улицы Павла Скоропадского в честь бывшего мэра столицы Александра Омельченко. Предложено провести электронное голосование, чтобы выбрать новое название для этой локации.
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