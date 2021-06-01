В Киеве предложили убрать брусчатку практически со всех улиц

В Киеве предложили заменить брусчатку на ряде улиц и уложить вместо нее асфальт. Автор обращения считает, что старое покрытие создает шум и из-за него ломаются автомобили.

Соответсвующая петиция опубликована на сайте Киевсовета. Ее автор, Богдан Черников отметил, что брусчатку можно оставить лишь на Андреевском спуске, Боричевом Току, улице Покровской и аллеи Героев Небесной Сотни.

"Брусчатка на дорогах доставляет большой дискомфорт во время езды в транспортном средстве. Сильный шум. Машины трясёт, соответственно и людей внутри. Так же ходовая часть автомобиля выходит из строя намного быстрее на брусчатке. Брусчатка – это противоположность комфорту!" – заявил автор обращения.

По мнению Черникова брусчатку стоит убрать с таких улиц:

Подольский спуск;

Владимирский спуск;

ул. Большая Васильковская;

Днепровский спуск;

ул. Михаила Грушевского;

ул. Шелковичная;

ул. Прорезная;

ул. Богдана Хмельницкого;

ул. Михаила Коцюбинского;

Смородинский спуск;

ул. Архитектора Городецкого;

ул. Трёхсвятительская;

ул. Владимирская;

ул. Большая Житомирская;

ул. Кожемяцкая;

ул. Воздвиженская;

ул. Дегтярная;

ул. Гончарная;

ул. Владимира Сальского;

Съезд/заезд с ул. Телиги на ул. Кирилловская.

Отметим, что пока петиция набрала всего 5 подписей из 10 тысяч необходимых для рассмотрения на Киевсовете.

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