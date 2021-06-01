В Киеве предложили убрать брусчатку практически со всех улиц

Василий Михальчук
Василий Михальчук
Жизнь столицы
1 минута
1,1 т.
В Киеве предложили убрать брусчатку практически со всех улиц

В Киеве предложили заменить брусчатку на ряде улиц и уложить вместо нее асфальт. Автор обращения считает, что старое покрытие создает шум и из-за него ломаются автомобили.

Соответсвующая петиция опубликована на сайте Киевсовета. Ее автор, Богдан Черников отметил, что брусчатку можно оставить лишь на Андреевском спуске, Боричевом Току, улице Покровской и аллеи Героев Небесной Сотни.

"Брусчатка на дорогах доставляет большой дискомфорт во время езды в транспортном средстве. Сильный шум. Машины трясёт, соответственно и людей внутри. Так же ходовая часть автомобиля выходит из строя намного быстрее на брусчатке. Брусчатка – это противоположность комфорту!" – заявил автор обращения.

По мнению Черникова брусчатку стоит убрать с таких улиц:

  • Подольский спуск;

  • Владимирский спуск;

  • ул. Большая Васильковская;

  • Днепровский спуск;

  • ул. Михаила Грушевского;

  • ул. Шелковичная;

  • ул. Прорезная;

  • ул. Богдана Хмельницкого;

  • ул. Михаила Коцюбинского;

  • Смородинский спуск;

  • ул. Архитектора Городецкого;

  • ул. Трёхсвятительская;

  • ул. Владимирская;

  • ул. Большая Житомирская;

  • ул. Кожемяцкая;

  • ул. Воздвиженская;

  • ул. Дегтярная;

  • ул. Гончарная;

  • ул. Владимира Сальского;

  • Съезд/заезд с ул. Телиги на ул. Кирилловская.

Отметим, что пока петиция набрала всего 5 подписей из 10 тысяч необходимых для рассмотрения на Киевсовете.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице городские власти планируют разработать системную программу дополнения подземных переходов в исторической части города наземными.

УкраинаКиевДороги в УкраинеБлог киевлянинаНовости Киева и Киевской областиямы на дорогахКиевсоветУкраинадороги