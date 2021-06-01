В Киеве предложили убрать брусчатку практически со всех улиц
В Киеве предложили заменить брусчатку на ряде улиц и уложить вместо нее асфальт. Автор обращения считает, что старое покрытие создает шум и из-за него ломаются автомобили.
Соответсвующая петиция опубликована на сайте Киевсовета. Ее автор, Богдан Черников отметил, что брусчатку можно оставить лишь на Андреевском спуске, Боричевом Току, улице Покровской и аллеи Героев Небесной Сотни.
"Брусчатка на дорогах доставляет большой дискомфорт во время езды в транспортном средстве. Сильный шум. Машины трясёт, соответственно и людей внутри. Так же ходовая часть автомобиля выходит из строя намного быстрее на брусчатке. Брусчатка – это противоположность комфорту!" – заявил автор обращения.
По мнению Черникова брусчатку стоит убрать с таких улиц:
Подольский спуск;
Владимирский спуск;
ул. Большая Васильковская;
Днепровский спуск;
ул. Михаила Грушевского;
ул. Шелковичная;
ул. Прорезная;
ул. Богдана Хмельницкого;
ул. Михаила Коцюбинского;
Смородинский спуск;
ул. Архитектора Городецкого;
ул. Трёхсвятительская;
ул. Владимирская;
ул. Большая Житомирская;
ул. Кожемяцкая;
ул. Воздвиженская;
ул. Дегтярная;
ул. Гончарная;
ул. Владимира Сальского;
Съезд/заезд с ул. Телиги на ул. Кирилловская.
Отметим, что пока петиция набрала всего 5 подписей из 10 тысяч необходимых для рассмотрения на Киевсовете.
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