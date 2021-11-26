В Киеве предложили превратить "Родину-мать" в статую архистратига Михаила

В Киеве хотят превратить монумент "Родина-мать" в статую архистратига Михаила. С этой целью предлагается убрать грудь и разместить герб на щите.

Соответствующая петиция была размещена на сайте Киевской городской государственной администрации. Автор предложил сделать крылья покровителя столицы, при наличии финансирования, подвижными.

"Поскольку эта женщина выглядит довольно мужественно, а еще и держит в руках щит и меч, несложно будет превратить ее в статую архистратига Михаила – патрона нашего города. С этой целью убрать грудь, заменить советский герб гербом Киева... Если найдутся дополнительные средства – сделать крылья подвижными, чтобы они колебались под действием ветра", – говорится в сообщении.

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Автор петиции отметил, что первоначальный замысел и советская эстетика этого сооружения "не отвечают современным политическим и идеологическим требованиям общества".

Стоит отметить, что по состоянию на 12:00 пятницы 26 ноября за это предложение проголосовало только 16 человек.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ко Дню Киева в столице на острове Муромец открыли скульптуру малышу-серферу. Она выполнена из бронзы и получила название Зозулька.