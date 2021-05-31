В Киеве появилась скульптура, посвященная малышу-серферу. Фото

Ко Дню Киева в столице на острове Муромец открыли скульптуру малышу-серферу. Она выполнена из бронзы и получила название Зозулька.

Как рассказал автор памятника Владимир Журавель, он входит в серию работ "Малыши", передает издание "Сегодня".

Увидеть скульптуру можно у центрального входа в Х-парк. Создатели говорят, что, если ее потереть, то она приносит удачу и счастье.

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Как известно, на Почтовой площади установлен памятник основателям Киева в виде бронзовых малышей – это Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбедь.

Напомним, в Днепровском районе Киева планируют установить скульптуру, посвященную погибшим участникам антитеррористической операции на востоке Украины. Кроме того, в столице планируют установить памятник в честь выдающегося украинского религиозного, культурного, политического деятеля, Героя Украины Августина Волошина на территории парка "Аскольдова могила".

А также – в честь медицинских работников, погибших, спасая жизни пациентов, пораженных COVID-19, на территории Киевской клинической больницы № 4 на улице Соломенской, 17.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на территории Гидропарка открыли первую очередь крупнейшего парка динозавров в Украине.