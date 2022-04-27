В Киеве предложили переименовать одну из улиц в честь полка, защищающего Мариуполь от оккупантов
В Киеве в рамках деруссификации жители столицы предложили переименовать улицу Льва Толстого на Полка "Азов". Находящуюся рядом улицу Пушкина хотят назвать Европейской.
Об этом сообщила депутат Киевского городского совета Олеся Пинзенык, передает пресс-служба ведомства. Она направила соответствующие официальные обращения мэру столицы Виталию Кличко.
"Сейчас мы с оружием в руках боремся за наше европейское будущее на поле боя против российского агрессора. Теперь необходимо уменьшить информационное и культурологическое влияние московского нарратива на мировоззрение киевлян… Для того чтобы построить новое европейское государство необходимо избавиться от советского прошлого и поддержать общественную инициативу по переименованию улицы Пушкинской на улицу Европейскую", – отметила Пинзенык.
По ее словам, также жители предложили переименовать находящуюся рядом улицу Льва Толстого на Полка "Азов".
"На карте города это станет своеобразным символом борьбы народа за единство, суверенитет и независимость Украины на пути к светлому европейскому будущему", – резюмировала депутат.
Отметим, чтобы посмотреть перечень объектов, которые предлагается переименовать в сттлице, и узнать, как правильно заполнить специальную форму, перейдите по ссылке.
Ранее руководство "Киевского метрополитена" обратилось к мэру Киева Виталию Кличко с предложением переименовать пять станций подземки. Среди них – "Дружбы народов" и "Минская".
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве предлагают переименовать городские объекты, названия которых связаны с РФ или Беларусью. Всего в списке 279 наименований.