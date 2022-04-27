В Киеве предложили переименовать одну из улиц в честь полка, защищающего Мариуполь от оккупантов

В Киеве в рамках деруссификации жители столицы предложили переименовать улицу Льва Толстого на Полка "Азов". Находящуюся рядом улицу Пушкина хотят назвать Европейской.

Об этом сообщила депутат Киевского городского совета Олеся Пинзенык, передает пресс-служба ведомства. Она направила соответствующие официальные обращения мэру столицы Виталию Кличко.

"Сейчас мы с оружием в руках боремся за наше европейское будущее на поле боя против российского агрессора. Теперь необходимо уменьшить информационное и культурологическое влияние московского нарратива на мировоззрение киевлян… Для того чтобы построить новое европейское государство необходимо избавиться от советского прошлого и поддержать общественную инициативу по переименованию улицы Пушкинской на улицу Европейскую", – отметила Пинзенык.

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По ее словам, также жители предложили переименовать находящуюся рядом улицу Льва Толстого на Полка "Азов".

"На карте города это станет своеобразным символом борьбы народа за единство, суверенитет и независимость Украины на пути к светлому европейскому будущему", – резюмировала депутат.

Отметим, чтобы посмотреть перечень объектов, которые предлагается переименовать в сттлице, и узнать, как правильно заполнить специальную форму, перейдите по ссылке.

Ранее руководство "Киевского метрополитена" обратилось к мэру Киева Виталию Кличко с предложением переименовать пять станций подземки. Среди них – "Дружбы народов" и "Минская".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве предлагают переименовать городские объекты, названия которых связаны с РФ или Беларусью. Всего в списке 279 наименований.