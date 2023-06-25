В Киеве появятся укрытия с автоматизированной системой доступа: известные подробности. Фото

В Дарницком районе Киева обустраивают укрытие с автоматизированной системой доступа. При отсутствии электроэнергии дверь в помещение будет открыта.

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Об этом сообщили в Дарницкой районной государственной администрации. В настоящее время в объекте гражданской защиты продолжаются работы по его обустройству.

Так, в районе стартовал пилотный проект по обустройству укрытия с автоматизированной системой доступа.

"Гарантированный доступ предполагает автоматическое дистанционное открытие электромагнитного замка двери к укрытию во время общегородского сигнала воздушной тревоги через 2 интернет-канала (основной и резервный)", – рассказали в РГА.

Кроме того, жители будут получать временные пин-коды с помощью телеграмм-бота в Telegram-канале в случае несработки системы. Или при отсутствии сигнала воздушной тревоги, например для того, чтобы оставить личные вещи.

Предусмотрена возможность попасть гражданам в объект гражданской защиты через районную диспетчерскую службу, которая будет иметь дистанционный доступ. Также ответственные лица по дому или балансодержатель будут иметь физические ключи от двери.

"Цифровая панель обустроена камерой видео-аудио-связи, записи которых в облачном хранилище будут храниться по меньшей мере в течение месяца. В случае отсутствия электропитания магнитный замок не будет работать – дверь будет открыта до появления питания", – резюмировали в РГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве местный житель самостоятельно построил хранилище для себя и своей семьи на собственном участке. Код от двери, ведущей к объекту защиты, он также разослал всем соседям, чтобы они могли приходить при необходимости.

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