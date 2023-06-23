В Киеве мужчина за $20 тыс. сам построил и обустроил укрытие: код для доступа разослал всем соседям. Фото

В Киеве местный житель самостоятельно построил укрытие для себя и своей семьи на собственном участке. Код от двери, ведущей к объекту защиты, он также разослал всем соседям, чтобы они могли приходить при необходимости.

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Об этом сообщило издание Bird in Flight. В общей сложности строительство обошлось в 20 тысяч долларов США.

Мужчина начал строить бункер в октябре, во время активных атак страны-террориста на Киевскую область. Работы были завершены в декабре. Киевлянин живет с семьей в частном секторе, поэтому поблизости нет подземных укрытий.

По его словам, конструкция объекта гражданской защиты, который он построил, очень проста. Он состоит из одного помещения на глубине пяти метров. Размер – двенадцать квадратных метров и подсобка на три метра. Сверху было уложено два метра армированного бетона, а стены убежища обшиты вагонкой и деревянными панелями.

Внутри Кирилл поставил два дивана и стулья, установил биотуалет и камин, обустроил вентиляцию, перенес в убежище запас питьевой воды. Общее количество людей, которых может принять убежище, – 15 человек. Киевлянин сделал кодированную дверь и разослал код всем соседям, чтобы они тоже приходили к укрытию при необходимости.

"Конечно, не все спускаются в укрытие, но людей просто греет мысль, что им есть куда идти", – добавил мужчина.

После победы Кирилл собирается переделать бункер в мужской клуб, где сможет отдыхать с соседями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве приобретут и установят 200-250 модульных бетонных укрытий. На это из городского бюджета будет выделено 300 миллионов гривен.

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