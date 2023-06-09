В Киеве появился новый мурал, посвященный украинским волонтерам. Фото

В Киеве появился новый патриотический мурал. Стенопись "Поддержка" посвящена украинским волонтерам, которые своим ежедневным трудом помогают приближать нашу победу.

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Об этом OBOZREVATEL рассказали в коммуникационном агентстве ETER. Артпроект можно увидеть на улице Ярославской, 31, на столичном Подоле.

"Стенопись является своеобразной благодарностью всем волонтерам и активистам, которые своим ежедневным трудом помогают приближать нашу победу. Ведь во время войны нет маленькой помощи, важно любое участие – моральное, физическое, материальное", – отметили в агентстве.

Со своей стороны, Татьяна Коврига директор образовательного фонда GoGlobal, реализовавший этот проект вместе с ETER, отметила, что рисунок был сделан в рамках молодежной инициативы "#ВліпиЗаСебе".

"Каждый активист – важен. Любой донат – важен. Маленькие действия создают основу большой поддержки, а мы все таким образом двигаемся к одной цели", – добавила Коврига.

На рисунке изображен пара, застывшая в объятиях друг друга. Их тела покрывают объятия еще множества рук. Авторы мурала "Поддержка" уточнили, что эти руки символизируют все благотворительные фонды и общественные организации. Ибо они с начала полномасштабного вторжения "обнимают" передовую, прилагая максимум усилий для помощи военным, беженцам, детям, женщинам и животным. Всем, кто в этом нуждается.

Стоит добавить, что в основе эскиза стенописи лежит работа известного канадского художника и иллюстратора Эрика Пауза, имеющего очень символическое название "Без тебя меня не существует". Эрик активно поддерживает Украину и с радостью согласился предоставить одну из своих популярных работ по воплощению в качестве мурала в Киеве.

"Радуюсь, что моя работа срезонировала с мыслями и видением украинских художников. Я искренне радуюсь, что таким образом, собственным образом, могу поддержать украинцев", - резюмировал Пауз.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во вторник, 6 июня, открыли мурал, посвященный самому молодому Герою Украины Роману Гломби. Солдат Национальной гвардии Украины также известен как Запорожский мститель.

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