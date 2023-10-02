В Киеве появился мурал, посвященный всем защитникам и защитницам Украины. Фото

В Дарницком районе Киева появился новый патриотический мурал. Он посвящен всем защитникам и защитницам Украины.

Об этом сообщили в социальных сетях. Увидеть стенопись можно на улице Ревуцкого, 19/1.

"В Дарницком районе открыли патриотический мурал, посвященный всем защитникам и защитницам Украины! Место для его размещения выбрали неслучайно: в доме проживал Сергей Машовец – общественный активист и волонтер, погибший во время защиты Киева от российских окупантов в марте 2022 года", – говорится в сообщении.

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Как отметили в пресс-службе Дарницкой РГА, Сергей Машовец с начала войны добровольцем пошел защищать Киевщину. Трагически погиб 14 марта 2022 во время выполнения боевого задания в населенном пункте Горенко Киевской области.

Машовец был активным участником революции достоинства, с 2014 года занимался общественной и волонтерской деятельностью, обеспечивал необходимым добровольческие батальоны, участвовавшие в войне на востоке Украины. Входил во многие инициативные группы в Дарницком районе.

Идею создания мурала начала жена Сергея – Ирина Машовец совместно с собратьями павшего воина. Стенопись состоит из трех частей, каждая из которых символизирует определенный этап жизненного пути.

первая: Революция Достоинства, активным участником которой был Сергей;

вторая: борьба Сергея за сохранение флоры и фауны, в частности – парк Осокорки;

третья: полномасштабное вторжение, когда Сергей с оружием в руках ушел защищать Украину от российского захватчика.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в среду, 27 сентября, водитель легковушки спровоцировал масштабную аварию, пытаясь объехать пробку по встречной полосе. Только благодаря металлическому ограждению одна из машин не вылетела на пешеходную часть дороги, где в тот момент шли двое мужчин.

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