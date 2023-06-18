В Киеве появился мурал, посвященный фильму о развитии украинского IT. Фото

В Голосеевском районе Киева появился мурал, посвященный документальному фильму "Первый код". Лента рассказывает об истории возникновения и развития украинского IT.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Увидеть работу художника можно по проспекту Науки, 10.

"В Киеве появился мурал, посвященный фильму "Первый код". На нем изображены рыбы с "цифровыми" хвостами – бинарным кодом, который используют для передачи сообщения последовательностям и являются своеобразным символом айтишников", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, как выглядела стена многоэтажного дома до и в конце работы художника.

Добавим, документальный фильм "Первый код" рассказывает об истории возникновения и развития украинского IT. Это фильм-путешествие во времени, которое начинается еще с 50-х годов – от создания украинскими инженерами первого компьютера и до настоящего времени, когда ИТ-сектор стал не только мощной индустрией, но и важным фронтом в войне со страной-террористом РФ.

Напомним, в Киеве во вторник, 6 июня, открыли мурал, посвященный самому младшему Герою Украины Роману Гломби. Солдат Национальной гвардии Украины также известен как "Запорожский мститель".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве появился новый патриотический мурал. Стенопись "Поддержка" посвящена украинским волонтерам, которые своим ежедневным трудом помогают приближать нашу победу.

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