Кличко рассказал, когда в Киеве построят мусороперерабатывающий завод

В Киеве построят экологически безопасный мусороперерабатывающий завод. Его концепцию должны презентовать в ближайшее время.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал мэр Киева Виталий Кличко. Он также отметил, что сейчас уже проведены переговоры и вскоре строительство важного предприятия может начаться.

"Надеюсь, что в ближайшее время мы уже будем презентовать новый мусороперерабатывающий завод, который является экологически безопасным. Сейчас у нас уже есть переговоры, подписание контракта, выходим на строительство", – подчеркнул Кличко.

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Мэр уточнил, что новое предприятие будет альтернативой нынешним мусорным полигонам, ведь Киев производит более 1,2 миллиона тонн мусора в год.

Напомним, в столице собрались принимать новую стратегию экологической политики города. Документ под названием "Экологическая стратегия Киева" рассчитан на реализацию до 2030 года и предусматривает коренное изменение политики по защите столичной окружающей среды.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Дарницкой ТЭЦ до конца года введут в эксплуатацию третий фильтр газоочистки. Городские власти планируют установку систем серо и азотоочистки с доведением концентрации выбросов этих веществ к европейским нормам.