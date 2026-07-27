В Киеве полиция задержала и доставила в ТЦК украинского журналиста: как объяснили

В понедельник, 27 июля, полицейские задержали журналиста hromadske Евгения Шульгата. Его доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Там и в полиции заявили, что мужчина является нарушителем правил воинского учета.

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В то же время в hromadske отмечают, что, согласно документам, имеющимся в распоряжении редакции, никаких нарушений правил воинского учета у журналиста нет.

Подробности задержания

Полиция остановила такси, в котором ехал Шульгат, и надела на него наручники. Правоохранители сообщили, что основанием для остановки якобы стало нарушение журналистом правил воинского учета.

По словам Шульгата, сотрудники полиции применили к нему физическую силу.

"Каким образом сотрудники полиции могли знать о нарушении правил воинского учета пассажиром такси – непонятно. При этом документы водителя не интересовали полицейских, что дает основания предполагать, что задержание было целенаправленным", – сказала руководительница редакции расследований Ярослава Вольвач.

Главные истории дня

В hromadske журналист Евгений Шульгат работал, в частности, над материалами, связанными с коррупцией со стороны представителей правоохранительных органов.

В 2024 году на тот момент журналисту "Слідства.інфо" Евгению Шульгату, который разоблачил элитное имущество руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка, хотели вручить повестку. По информации источников "Слідство.інфо", человеком, руководившим представителями ТЦК, был Алексей Владимирович Биленко – человек, близкий к Илье Витюку.

Что говорят в полиции и ТЦК

Полиция Киева сообщила, что полицейские проводили проверку документов у водителя автомобиля и пассажира. В ходе проверки пассажир отказался предъявить документы, удостоверяющие личность, и военно-учетные документы.

Утверждается, что мужчине предложили проехать в ТЦК для уточнения военно-учетных данных, однако он категорически отказался выполнять законные требования правоохранителей.

В связи с этим полицейские задержали мужчину и доставили его в один из районных ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных. По предварительной информации, мужчина не прошел военно-медицинскую комиссию в установленном порядке.

В 20:48 hromadske сообщило, что в комментарии в полиции отметили, что им неизвестно, где в настоящее время находится Евгений Шульгат. Информацию о том, что он якобы не прошел военно-медицинскую комиссию, проверяли. Журналист на связь не выходил.

В Киевском городском ТЦК и СП подтвердили, что 27.07.2026 Евгений Шульгат был доставлен представителями Национальной полиции в один из РТЦК и СП города Киева как нарушитель воинского учета.

"В ходе проверки установлено, что указанный гражданин своевременно не прошел военно-медицинскую комиссию в установленном порядке. С целью устранения причины правонарушения он направлен на прохождение ВВК", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине мужчина обратился в суд и заявил, что его мобилизовали менее чем через сутки после задержания сотрудниками ТЦК по дороге с работы. Суд пришел к выводу, что во время прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) не была соблюдена обязательная процедура медицинского осмотра, а необходимые обследования не подтверждены документально. В итоге приказ о призыве и приказ о зачислении в воинскую часть были отменены.

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