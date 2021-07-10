В Киеве полиция поймала более 30 пьяных водителей за сутки. Видео

За сутки, 9 июля, патрульные полицейские в Киеве обнаружили 34 водителя с признаками алкогольного опьянения. Яркий случай произошел на проспекте Науки.

Так, водитель автомобиля Volvo выехал на полосу встречного движения и объехал автомобили, которые остановились перед железнодорожным переездом. Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Все свои маневры мужчина делал на глазах у патрульных, которые стояли с другой стороны переезда. Во время общения с водителем инспекторы сразу заметили у него признаки алкогольного опьянения.

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Результат проверки на приборе Драгер показал 1,92 промилле, что почти в 10 раз превышает допустимый уровень. Сам водитель объяснил, что употреблял алкоголь накануне, а сегодня очень спешил по делам.

На мужчину патрульные составили постановление за нарушение правил дорожного движения и протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Святошинском районе Киева прохожий, который находился в состоянии алкогольного опьянения, толкнул велосипедиста под грузовик. Молодой мужчина погиб на месте