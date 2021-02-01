В Киеве ГСЧС нагрянула в дом престарелых и нашла ряд нарушений. Фото
В Киеве полиция совместно с сотрудниками ГСЧС провели проверку частного дома для престарелых и выявили ряд нарушений.
Об этом сообщает журналист OBOZREVATEL, который вместе с правоохранителями посетил пансионат для пожилых людей "Крутогорная" на улице Крутогорная, 44.
В здании были зафиксированы ряд нарушений. Например, двери на балконе открывались не должным образом. Также возле дверей стояли сушилки для одежды, что могли помешать проходу в случае эвакуации.
Кроме того, возле твердо топливной печки разместили деревянные стулья и различный хлам. На втором и третьем этажах отсутствовали запасные лестницы для эвакуации.
Медсестра учреждения отметила, что за последнюю неделю было несколько проверок.
Поясним, что с проверкой могут прийти еще в течении 12 дней и 12 февраля будет вручен акт проверки. После этого вручается предписание для устранения нарушений. В противном случае – материалы отправляются в суд.
Добавим, что стоимость проживания в этом доме престарелых начинается от 333 грн/сутки или от 10 до 14 тысяч гривен в месяц.
Напомним, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который вводит штрафы за препятствия в проверке госорганами в сфере техногенной и пожарной безопасности.
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