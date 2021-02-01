В Киеве ГСЧС нагрянула в дом престарелых и нашла ряд нарушений. Фото

В Киеве полиция совместно с сотрудниками ГСЧС провели проверку частного дома для престарелых и выявили ряд нарушений.

Об этом сообщает журналист OBOZREVATEL, который вместе с правоохранителями посетил пансионат для пожилых людей "Крутогорная" на улице Крутогорная, 44.

В здании были зафиксированы ряд нарушений. Например, двери на балконе открывались не должным образом. Также возле дверей стояли сушилки для одежды, что могли помешать проходу в случае эвакуации.

Кроме того, возле твердо топливной печки разместили деревянные стулья и различный хлам. На втором и третьем этажах отсутствовали запасные лестницы для эвакуации.

Медсестра учреждения отметила, что за последнюю неделю было несколько проверок.

Поясним, что с проверкой могут прийти еще в течении 12 дней и 12 февраля будет вручен акт проверки. После этого вручается предписание для устранения нарушений. В противном случае – материалы отправляются в суд.

Добавим, что стоимость проживания в этом доме престарелых начинается от 333 грн/сутки или от 10 до 14 тысяч гривен в месяц.

Напомним, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который вводит штрафы за препятствия в проверке госорганами в сфере техногенной и пожарной безопасности.

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