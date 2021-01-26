Рада после трагедии в Харькове сделала шаг к усилению проверок пожарными

Во вторник, 26 января, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который вводит штрафы за препятствия в проверке госорганами в сфере техногенной и пожарной безопасности.

За проект закона №3931 проголосовали 265 народных депутатов. Выступая с трибуны ВР глава подкомитета Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Вячеслав Медяник отметил, что этот закон позволит предотвращать трагедии, которые произошли в Харьковской и Одесской областях.

В документе отмечено, что будут вводиться такие штрафы:

От тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

То же деяние, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания – от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

В тексте законопроекта говорится, что судьи районных, районных в городах, городских или городских районных судов смогут рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 185-14 Кодекса, путем внесения изменений в статью 221 Кодекса.

Также законопроект предлагает разрешить полицейским и чиновникам органа государственного надзора (контроля) в сфере техногенной и пожарной безопасности составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренное статьей 185-14 Кодекса.

Кроме того, в проекте предусмотрена возможность полицейским проводить административное задержание до установления личности правонарушителя, если он будет препятствовать в осуществлении проверки.

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