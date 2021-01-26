Рада после трагедии в Харькове сделала шаг к усилению проверок пожарными
Во вторник, 26 января, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который вводит штрафы за препятствия в проверке госорганами в сфере техногенной и пожарной безопасности.
За проект закона №3931 проголосовали 265 народных депутатов. Выступая с трибуны ВР глава подкомитета Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Вячеслав Медяник отметил, что этот закон позволит предотвращать трагедии, которые произошли в Харьковской и Одесской областях.
В документе отмечено, что будут вводиться такие штрафы:
От тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
То же деяние, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания – от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
В тексте законопроекта говорится, что судьи районных, районных в городах, городских или городских районных судов смогут рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 185-14 Кодекса, путем внесения изменений в статью 221 Кодекса.
Также законопроект предлагает разрешить полицейским и чиновникам органа государственного надзора (контроля) в сфере техногенной и пожарной безопасности составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренное статьей 185-14 Кодекса.
Кроме того, в проекте предусмотрена возможность полицейским проводить административное задержание до установления личности правонарушителя, если он будет препятствовать в осуществлении проверки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Харькове в пожаре в нелегальном доме престарелых "Золотое время" погибли 16 человек.
В Одессе произошел пожар в одесском детском лагере "Виктория". В огне погибли трое детей.
В результате пожара в одесской гостинице "Токио Стар" погибли 9 человек.