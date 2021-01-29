Зеленский после трагедии в Харькове взялся за улучшение 'социалки' для украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который должен улучшить социальные услуги для граждан страны.

Об этом говорится в указе №30/2021"О некоторых мерах по обеспечению права граждан на качественные и безопасные социальные услуги", передает пресс-служба ОП.

В документе говорится, что Кабинет министров должен безотлагательно принять меры по организации и проверке соблюдения в учреждениях социальных услуг правил пожарной безопасности, государственных санитарных и строительных норм, в том числе касательно доступности для маломобильных групп населения.

Также в указе Зеленского сказано, что нужно провести работу по выявлению субъектов, которые фактически предоставляют социальные услуги по уходу, пребыванию/проживанию лицам, которые принадлежат к уязвимым группам населения или находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Кроме того, правительство должно создать Реестр поставщиков и получателей соцуслуг, куда можно будет вносить данные при помощи Единого государственного веб-портала электронных услуг "Дія".

Согласно указу Кабмин должен в трехмесячный срок подготовить и внести в Верховную Раду законопроекты для совершенствования системы соцуслуг.

Напомним, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который вводит штрафы за препятствия в проверке госорганами в сфере техногенной и пожарной безопасности.

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