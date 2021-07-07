В Киеве покажут мексиканскую агаву и удивительные кактусы

9 и 10 июля в Киевском городском доме природы пройдет выставка удивительных кактусов и других суккулентов. В частности посетители смогут полюбоваться различными видами каланхоэ, алоэ, агава и тому подобное.

Об этом сообщила пресс-служба доме природы на своей странице в Facebook. Там отметили, что выставка продлится всего два дня – 9 и 10 июля.

"Посетители увидят цветущие кактусы различных родов и видов, другие суккуленты композиции из них, а также композиции в стиле бонсай – китайское искусство выращивания карликовых деревьев в небольших сосудах. Кроме растений на выставке можно приобрести разнообразную литературу, сопутствующие товары, сувениры, получить консультации по уходу и выращивания суккулентов", – рассказали в пресс-службе.

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График работы выставки: с 11:00 до 18:00, в субботу короткий день до 16:30.

Где: Киевский городской Дом природы, улица Рогнединская, 3 (метро "Дворец спорта").

Стоимость входного билета: 30 грн взрослым, 20 грн льготникам и детям.

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