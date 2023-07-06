В Киеве показали найденные обломки британских истребителей Hurricane. Фото и видео

В Киеве в Государственном музее авиации показали найденные ранее обломки британских истребителей "Hurricane" ("Ураган") времен Второй мировой войны. Их обнаружили на территории Киевской области.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Эти самолеты были "рабочей лошадкой" битвы за Британию (чтобы просмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Так, в Государственном музее авиации в четверг, 6 июля, продемонстрировали обломки восьми британских истребителей "Hurricane" ("Ураган"). Самолеты были переданы Советскому Союзу Великобританией во время Второй мировой войны.

Некоторые "Ураганы" были намеренно разобраны и спрятаны после войны, чтобы СССР не пришлось платить средства США, которые приобрели их по схеме ленд-лиза. Ибо согласно законодательству Союз был обязан оплатить любую переданную военную технику, которая осталась невредимой после окончания военных действий.

"На (обломках. – Ред.) следы от топора – когда эти самолеты разбирали, то использовали инструменты, топоры", – добавили в Музее.

Во время Второй мировой войны СССР передали около 18,5 тысячи самолетов. На месте раскопок были обнаружены самолеты разных типов и стран. В общей сложности с 1941 по 1944 год для поддержки советских военных усилий в СССР было отправлено около 3 тысяч "Hurricane". Большинство из них были либо уничтожены в бою, либо позже разобраны на части.

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