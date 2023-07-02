В Киевской области нашли обломки восьми британских истребителей времен Второй мировой войны. Фото

В Киевской области обнаружили ржавые обломки восьми британских истребителей "Hurricane" ("Ураган") времен Второй мировой войны. Их нашли недалеко от столицы.

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Об этом сообщило издание BBC Украина. Эти самолеты были "рабочей лошадкой" битвы за Британию.

"Ржавые обломки восьми британских истребителей "Hurricane" ("Ураган") времен Второй мировой войны нашли зарытыми в лесу в Украине. Самолеты были отправлены в Советский Союз Великобританией после нападения нацистской Германии на страну в 1941 году. Они были частью пакета союзнической военной поддержки СССР, оплачиваемой Соединенными Штатами по так называемой схеме ленд-лиза", – рассказали журналисты.

В общей сложности с 1941 по 1944 год для поддержки советских военных усилий в СССР было отправлено около 3 тысяч "Hurricane". Большинство из них были либо уничтожены в бою, либо позже разобраны на части.

Некоторые истребители были намеренно разбиты и спрятаны после войны, чтобы Советскому Союзу не пришлось платить средства Соединенным Штатам. Согласно законодательству о ленд-лизе, СССР был обязан оплатить любую переданную военную технику, которая осталась невредимой после окончания военных действий.

Вероятно, такая же участь постигла 8 истребителей Hurricane, найденных спрятанными в лесу к югу от Киева.

"Из них забрали приборы, радиостанции, пулеметы и любой полезный металлолом. Затем их перетащили тракторами с соседнего аэродрома, разбили и без церемоний сбросили в неглубокий овраг. Затем бульдозеры их засыпали землей", – добавило издание.

Остатки самолетов были обнаружены недавно после того, как неподалеку была обнаружена неразорванная бомба времен войны. Остальную часть оврага проверили с помощью металлоискателей и нашли британские истребители.

По словам бывшего пилота Алексея Штана, впервые в Украине обнаружили останки такого количества "Ураганов". Они были "рабочей лошадкой" битвы за Британию в 1940 году, когда Королевские Военно-воздушные силы разрушили попытки Германии вторгнуться в Великобританию.

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