В Киеве похитили женщину-блогера из Ирана и забрали у нее биткоинов на $1,4 млн. Фото, видео

В Киеве трое иранцев, которые длительное время проживали в Украине, заставили женщину-блогера отдать 25 биткоинов на $1,4 млн и угрожали ей и ее ребенку оружием (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

О подробностях преступной схемы с участием иностранцев сообщили в полиции Киева.

Организатором преступной схемы был 37-летний уроженец Ирана, его сообщники – двое граждан Ирана, которые длительное время проживали в Украине.

"Лидер преступной группировки в Турции обратился к потерпевшей и сообщил: в ближайшее время местные правоохранители могут задержать ее и экстрадировать в Иран за активное блогерскую деятельность, якобы противоречит нормам морали этой страны. После этого за 100 тысяч долларов США он предложил организовать ей и ее ребенку пересечение государственной границы из Турции в Украину и оформить им соответствующий миграционный статус, чтобы избежать экстрадиции", – сообщил начальник Департамента миграционной полиции национальной полиции Украины Сергей Пантелеев.

Когда блогер со своей дочерью прибыла в Украину, организатор преступной схемы разместил их в арендованной квартире и спланировал совершения в отношении женщины разбойного нападения.

"Для реализации преступного плана лидер группировки привлек еще двух граждан Ирана, которые длительное время жили в Украине. По словам потерпевшей, в съемной квартире, где находилась потерпевшая, они угрожали оружием ей и ее ребенку и завладели криптовалюта – 25 биткоинами, что составляет 1, 4 млн долларов США ", – отметил Сергей Пантелеев.

Чтобы скрыть преступления, совершенные в отношении женщины, организатор преступной схемы пытался вывезти ее вместе с ребенком в Турцию. Правоохранители спланировали спецоперацию, в результате которой трех фигурантов задержали.

В настоящее время лидеру группировки сообщено о подозрении в совершении двух преступлений – незаконном лишении свободы или похищении человека и разбойном нападении, а его двум сообщникам – в совершении разбойного нападения.

Участникам преступной группы грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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