В Киеве подросток зарезал родителей и 8-летнего брата

В Дарницком районе Киева 16-летний парень во время семейного конфликта зарезал родителей и 8-летнего брата.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, к ним обратилась киевлянка, которая рассказала, что не может связаться со своим сыном. Он с женой и двумя детьми проживали в доме на улице Ревуцкого.

"Попав в жилье, мы обнаружили тела владельцев квартиры и их малолетнего сына со следами насильственной смерти. После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к совершению тяжкого преступления может быть причастен 16-летний старший сын потерпевших. Подростка задержали во время отработки района", – рассказали в полиции.

После убийства парень еще несколько дней находился в квартире рядом с погибшими, а когда родителей начали разыскивать родственники, сбежал.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство, несовершеннолетнему грозит пожизненное лишение свободы.

Позднее OBOZREVATEL стало известно, что в семье подростка, который может быть причастен к жестокому убийству отца, матери и 8-летнего брата в Киеве, раньше возникали конфликты.

Как сообщила пресс-служба Департамента уголовного розыска НПУ, задержанный утверждал, что его "перемкнуло" и он не знал, что делать дальше. Младшему брату "давал "последний шанс", однако он не исправился".

Издание "Українська правда" со ссылкой на собственные источники, уточнило, что он полностью признался в преступлении.

Свои действия парень объяснил "неприязненными отношениями, которые сложились в семье во время их постоянных ссор и личным негативным отношением к родным". Правоохранители изъяли у задержанного нож в виде "бабочки". Во время поверхностного осмотра на ладонях подростка обнаружили резаные повреждения, характерные при нанесении ударов острым предметом.

Источник издания "Сегодня" сообщил, что "парню казалось – брата любят больше".

"Родители его (задержанного) ругали. Более точно установит психологическая экспертиза", – рассказал собеседник издания.

Интернет-СМИ "Страна" сообщило, что якобы парня зовут Максим Сумин. Он учащийся первого курса Киевского регионального высшего профессионального училища строительства по специальности "автослесарь".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в селе Белая Криница Ривненской области мать ударила своего 15-летнего сына ножом.