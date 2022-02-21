В Киеве почти три месяца будут ремонтировать эскалаторы на одной из станций метро

В Киеве в среду, 23 февраля, начнется поочередный ремонт двух эскалаторов на станции метро "Контрактовая площадь". Работы будут проводится до 16 мая 2022 года.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевский метрополитен". В последний раз эскалаторы тут обновляли в 2007 году.

"В среду, 23 февраля, на станции "Контрактовая площадь" начнется плановый поочередный ремонт двух эскалаторов. Работы продлятся до 16 мая 2022 года. Капитальный ремонт проводят после пробега в 150-160 тысяч км, подъемный механизм полностью разбирается, а изношенные детали заменяются. Эскалаторы на станции "Контрактовая площадь" были введены в эксплуатацию в 1976 году", – уточнили в пресс-службе.

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Кроме того, в пресс-службе добавили, что соответствующие работы продолжаются на станциях "Лукьяновская" и "Олимпийская".

Напомним, в Киеве в случае чрезвычайной ситуации весь транспорт города, в том числе метрополитен, будет работать в соответствии с специальным мобилизационным планом. Сегодня перевозки пассажиров осуществляются в штатном режиме.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в несколько станций столичного метрополитена поменяют режим работы. В утренние и вечерние часы один из двух вестибюлей на них будет работать в автоматизированном режиме.