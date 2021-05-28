В Киеве перед выходными парализовало движение на дорогах. Где не проехать 28 мая, карта

В Киеве в пятницу, 28 мая, вечерние пробки серьезно повлияли на скорость автомобилей на основных магистралях столицы. На дорогах произошло несколько ДТП.

Согласно данным Google Maps, трудности с проездом наблюдаются на Северном, Метро (ДТП в сторону левого берега), Южном мостах.

Пробки образовались проспектах Николая Бажана (ДТП в районе метро "Бориспольская" в сторону одноименного шоссе), Броварском, Голосеевском, Победы (ДТП в районе метро "Берестейская"), Валерия Лобановского и Степана Бандеры (ДТП в сторону Троещины).

Проблемы с движением наблюдались в центре столицы, на бульварах Леси Украинки (в сторону метро "Дружбы Народов"), Перова (в сторону Троещины), Тараса Шевченко, Дружбы Народов и Чоколовском, Харьковском и Набережном шоссе.

Пробки замедлили скорость автомобилей на улицах Богатырской, Семена Скляренко (ремонт дороги), Кирилловской, Большой Васильковской, Евгения Коновальца, Вадима Гетьмана, Окружной дороге и проспекте Академика Глушкова (на выезде из города).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Оболонском районе Киева в пятницу, 28 мая, вблизи станции метро "Почайна" столкнулись две Skoda Octavia. Один из автомобилей залетел на отбойник.