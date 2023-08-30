В Киеве патрульные с поличным задержали воров цветов из клумбы: преступление зафиксировала камера. Видео

В Соломенском районе Киева двоє мужчин и женщина пытались украсть растения из городского цветника. Событие произошло возле Индустриального моста.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Задержанных передали следственно-оперативной группе (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Это событие произошло вчера (29 августа) в Соломенском районе. Проезжая возле Индустриального моста, инспекторы заметили неизвестных, которые копались в клумбе. Полицейские выяснили, что 2 мужчины и женщина пытались украсть цветы. Они вырывали их и складывали на кучу", – рассказали в пресс-службе.

Патрульные задержали нарушителей и вызвали на место следователей. Правоохранители напомнили, что кража, совершенная в условиях военного положения, карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. А за уничтожение или повреждение зеленых насаждений или других объектов озеленения, не отнесенных к лесному фонду – штраф от 170 до 510 гривен.

Напомним, в Киеве коммунальщики постоянно жаловались на кражи высаженных ранее кустов, цветов и местами деревьев. Злоумышленники даже выкапывали тюльпаны на Майдане Незалежности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева нарушительница комендантского часа воровала цветы, которые на клумбах высадили жители одной из многоэтажек. Действия женщины зафиксировала камера видеонаблюдения.

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