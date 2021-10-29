В Киеве пассажир троллейбуса не заплатил за проезд и пытался сбежать: ему зажало руку дверью. Фото

В Киеве пассажир троллейбуса №42 пытаясь сбежать от контролеров, не заметил, что двери закрываются и ему зажало руку дверью. Кроме того, мужчина находился в салоне без маски на лице.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. Когда произошло событие, не сообщалось.

"Паренек так убегал от контролеров (потому что был без маски и не оплатил проезд), что не заметил, как зажал руку дверью. Ну, теперь не уйдет", – говорится в сообщении.

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На опубликованном фото можно увидеть, что у мужчины дверьми была зажата левая рука с пакетом, которая оказалась снаружи троллейбуса.

О том, был ли выписан штраф на "зайца", не уточнялось.

Напомним, в Киеве на Оболонской набережной заметили автомобиль, который ездил по пешеходной зоне. Потом легковушка просто выехала из парковой зоны по лестнице.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Подольском районе Киева патрульные полицейские заставили нарушителя, который решил объехать пробку по встречной дороге, вернуться назад.