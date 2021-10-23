В Киеве полицейские оригинально наказали водителя, который объезжал пробку по встречной полосе. Видео

В Подольском районе Киева патрульные полицейские заставили нарушителя, который решил объехать пробку по встречной дороге, вернуться назад. Водитель заявил, что получил урок на будущее.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. Судя по записи регистратора событие произошло 22 октября (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Мгновенная карма от Патрульной полиции Киева. Сам автор утверждает, что решил не стоять в пробке том, что ему нужно было поворачивать налево. Добавляет, что получил нормальный урок на будущее. Киев, Подол", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном видео можно увидеть, что водитель легковушки решил не стоять в пробке и выехал на полосу встречного движения. Уже на повороте возле перекрестка на встречу к нему выехал автомобиль полиции.

Из нее вышел патрульный, который попросил водителя вернуться в начало пробки, после чего шел рядом пока, машина нарушителя не доехала в конец очереди.

Добавим, что с начала водитель возмущался, но потом согласился с требованием правоохранителей.

Как рассказал наш собеседник в полиции, за подобное нарушение водителю грозит наказание в виде штрафа в размере 510 гривен (часть 2 статьи 122 КУоАП).

Составили ли административный протокол на водителя легковушки, не известно.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на Оболонской набережной заметили автомобиль, который ездил по пешеходной зоне. Потом легковушка просто выехала из парковой зоны по лестнице.