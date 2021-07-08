В Киеве парень 'скрестил' газоносилку и скейт и проехался по улицам города. Фото

В четверг, 8 июля, в Киеве заметили парня, который ехал по одной из магистралей на странном транспортном средстве. Мужчина был в защитном шлеме, а на руки он надел защитные накладки для локтей.

Фото "нового вида" электротранспорта опубликовал канал "Киев Автомобильный" на своей странице в Facebook. Парень прокатился на нем по проспекту Бажана, возле станции метро "Осокорки" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На фото видно, что парень управлял транспортным средством с помощью специального пульта, который работал от двигателя.

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Чудо-транспорт сделан из газонокосилки и скейта. "Изобретение" не считается видом транспорта, поэтому водитель может подвергнуть опасности себя и других.

В комментарии под сообщением, мысли пользователей соцсети разделились. Одни заметили, что мужчина был в правильном экипировке, а другие отметили, что он нарушил ПДД.

Отметим, что такое же транспортное средство недавно заметили возле станции метро "Нивки".

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице установили правила для сервисов, предоставляющих электросамокаты в аренду. В историческом центре города их скорость ограничили, а сами транспортные средства должны иметь номерные знаки.