В Киеве ожидаются заморозки: прогноз погоды на ближайшие дни

В Киеве в четверг, 30 сентября, ожидаются заморозки. Ночью температура воздуха опустится до -1 градуса.

Об этом сообщил портал Sinoptik. Хмурое утро сменится ясным днем и безоблачным вечером. Осадков синоптики не прогнозируют. Днем воздух прогреется до +14.

Отметим, согласно прогнозу погоды, ночные заморозки до -1 в столице также ожидаются 1-3 октября, без осадков.

В частности, в пятницу весь день в Киеве небо будет ясным. Температура воздуха днем +14. В субботу, 2 октября, в течение дня погода будет солнечной, возможна небольшая облачность. Температура воздуха +6… +14.

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В воскресенье, 3 октября, в столице с самого утра погода будет ясной, но вечером небо покроется облаками, без осадков. Температура воздуха +6… +14.

Напомним, погода в Украине в октябре будет холодной и сухой. Согласно прогнозу синоптиков, осадков выпадет не больше 25 мм. Этот показатель ниже минимальной нормы для второго месяца осени за последние 30 лет наблюдений.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в четверг, 30 сентября, погода в Украине будет холодная, но солнечная. Днем воздух прогреется до сравнительно комфортных +16.