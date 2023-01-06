В Киеве ожидается ухудшение погодных условий: на случай чрезвычайной ситуации работают сотни пунктов обогрева

В Киеве в пятницу, 6 января, ожидается существенное похолодание. Температура воздуха в городе опустится до -11°С.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Коммунальщики подготовились к ухудшению погодных условий.

"В Киеве сегодня существенно похолодает. По прогнозу синоптиков ночью температура воздуха опустится до 11 градусов ниже нуля. Все столичные службы готовы к снижению температуры и работают в усиленном режиме, чтобы киевляне бесперебойно получали все необходимые услуги", – написал Кличко.

Мэр столицы добавил, что в настоящее время дома киевлян обеспечены тепло- и водоснабжением. Отключение света происходит в соответствии со стабилизационными графиками ДТЭК. При этом он призвал жителей столицы сознательно потреблять электроэнергию.

"Аварийные службы дежурят круглосуточно и готовы оперативно устранять проблемы на городских сетях. В частности, готовясь к отопительному сезону, город увеличил состав аварийной службы "Киевтеплоэнерго". Управляющие компании, обслуживающие жилищный фонд, также приобрели дополнительные аварийно-ремонтные авто для работы зимой", – добавил городской голова

Стоит отметить, что в столице работает 530 пунктов обогрева, оснащенных генераторами и другим необходимым оборудованием, чтобы люди могли согреться, подзарядить гаджеты, выпить чаю. Дополнительно работает еще более 100 пунктов, которые обеспечивают предприниматели.

Чтобы узнать, где они расположены, перейдите по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области в пятницу, 6 января, синоптики прогнозируют облачную погоду, местами небольшой дождь в переходе в мокрый снег. На дорогах кое-где гололедица.

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