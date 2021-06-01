В Киеве открыли уникальную арт-инсталляцию Flower Summer by CHICAGO

30 мая в Кубе CHICAGO Central House открылась первая в Киеве phygital-скульптура, объединяющая медиа-технологии и энергию природы: живые цветы переплетаются в гигантской композиции из гипсофилы и перетекают в изображение на экране. Pop-up скульптура под названием Flower Summer by CHICAGO посвящена наступлению лета.

Медиа-куб в стеклянном холле CHICAGO Central House уже стал одной из киевских достопримечательностей. Контент в Кубе постоянно меняется, транслируя разнообразные визуальные месседжи – от смены сезона до социальных инициатив.

"После локдауна люди очень рады выйти на улицу и взаимодействовать с городом. Мы наблюдаем это, в том числе, по увеличению количества фотосессий и видеосъемок на фоне CHICAGO Central House. Ко дню Киева мы решили подарить городу и горожанам легкую и воздушную временную арт-инсталляцию, в которой соединяются диджитал и энергия живой природы. На период экспозиции phygital-скульптуры мы открыли доступ внутрь Куба", – рассказывает об идее скульптуры директор по маркетингу SAGA Development Виктория Зима.

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В реализации проекта арт-инсталляции участвовало несколько компаний. Тематический контент для куба разработали в Expolight, а для разработки цветочной композиции привлекли компанию Mutabor.

Инсталляция будет открыта для всех желающих в течение 2 недель.