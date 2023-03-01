В Киеве открыли мемориальную доску и мурал, посвященные погибшему на Харьковщине защитнику Украины. Фото

В Соломенском районе Киева открыли мемориальную доску, посвященную погибшему защитнику Украины Артему Соханю. Кроме того, на доме, где он проживал, создали мурал.

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Об этом сообщили в социальных сетях. На церемонию открытия пришли родные и близкие киевлянина, который отдал свою жизнь защищая нашу страну.

"На улице Вадима Гетьмана, 25 создали мурал и открыли мемориальную доску, посвященную здесь проживавшему Артему Соханю. Вечная память герою!", – говорится в сообщении.

Киевлянин (позывной "Медик") участвовал в Антитеррористической операции на востоке Украины и в первый день полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины принял командование ротой, которая была на передовой.

Герой погиб 5 октября 2022 года во время выполнения боевого задания на Харьковщине, недалеко от границы со страной-террористом РФ. У него остались жена и две дочери.

Как сообщал OBOZREVATEL, вблизи села Глебовка Киевской области установили памятник одному из "Призраков Киева", летчику Геннадию Матуляку. Герой Украины погиб на этом месте в 2022 году во время воздушного боя с российским оккупантом.

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