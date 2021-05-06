В Киеве откроют выставку тюльпанов на Певческом поле: названа дата

В Киеве в пятницу, 7 мая, в 10:00 для посетителей откроют выставку тюльпанов на обновленном Певческом поле, расположенном на улице Лаврская, 31.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, киевляне и гости столицы смогут увидеть более 700 тысяч цветов.

Кроме тюльпанов на территории Певческого поля высажены нарциссы, гиацинты, крокусы и мускари.

"Выставка продлится с 7 по 23 мая, время работы – 10:00 до 20: 00, без выходных. Для детей до 3 лет, пенсионеров, участников АТО, инвалидов 1 и 2 группы и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС вход бесплатный", – уточнили в КГГА.

В пресс-службе Киевзеленстроя уточнили, что стоимость билета для взрослых составит – 100 грн, детский для детей от 3-14 лет – 25 грн.

Напомним, ранее коммунальщики провели работы по благоустройству Певческого поля в Печерском районе Киева. На территории поставили новые туалетные кабинки, обустроили комнату матери и ребенка, а также круглосуточные точки охраны.

Кроме того, коммунальщики установили стилизованные скамейки по всей территории парка и обновили зону фуд-корта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Певческом поле в Киеве расцвело 700 тысяч тюльпанов.