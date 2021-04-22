На Певческом поле в Киеве расцвело 700 тысяч тюльпанов

На территории Печерского ландшафтного парка "Певческое" расцвело более 700 000 тюльпанов разных сортов и видов.

Об этом сообщил "Главком".

"Мы будем работать как парк, с соблюдением строгих ограничительных карантинных мероприятий. Нам очень хочется, чтобы украинцы увидели эту красоту собственными глазами, сделали несколько хороших фото, погуляли на свежем воздухе и получили заряд позитива. Но забота о гостях у нас на первом месте, поэтому надеемся на понимание и просим всех соблюдать установленные правила", – рассказал организатор выставки Денис Погорелко.

Над уникальными цветочными композициями работали десятки дизайнеров и агрономов, а всего было собрано более 30 сортов этого цветка. Кроме тюльпанов, в парке можно увидеть нарциссы, ирисы, крокусы, мускари и другие цветы.

Посетить невероятную локацию можно будет с 1 мая.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева на бульваре Верховной Рады зацвела самая аллея сакур в Украине.