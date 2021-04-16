В Киеве отключение воды в районах перенесли на 4 мая

В Киеве из-за продления усиленных карантинных ограничений начало гидравлических испытаний на теплосетях начнется после 4 мая.

Как отметил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в пятницу, 16 апреля, в результате введения локдауна большинство жителей столицы работают дистанционно.

"В этом году, как и в прошлом, мы на месяц откладываем начало гидравлических испытаний на теплосетях. Обычно начинали испытания сразу после завершения отопительного сезона. Городские власти учитывают продление суровых карантинных ограничений, дистанционный режим учебного процесса в школах. И на то, что многие киевляне сегодня работают дистанционно – из дома", – сказал Кличко.

Мэр добавил, что Киев уже завершил отопительный сезон и все жилые дома отключены от подачи тепла.

"Больницы, детские сады и школы отключают по индивидуальным заявкам учреждений, учитывая режим их работы в период локдауна. Этот отопительный сезон был осложнен резкими перепадами температур, которые приводят к повреждениям сетей. Однако, даже при таких условиях, нам удалось снизить уровень аварийности на 15%. Это – результат системной модернизации теплосетей. За два последних года город обновил 270 км трубопроводов", – резюмировал Кличко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве продлили карантинные ограничения до 30 апреля в связи с большим количеством инфицированных коронавирусной болезнью.