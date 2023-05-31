В Киеве остановку оборудовали спортивным тренажером и дезодорантом на цепи. Фото

В Киеве остановку общественного транспорта возле станции метро "Шулявская" для всех желающих оборудовали спортивным тренажером. Кроме того, здесь оставили дезодорант, чтобы после занятия спортом жители города не ощущали дискомфорт.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Старт такой инициативе дали столичные блоггеры.

"У станции метро "Шулявская" остановку общественного транспорта оборудовали спортивным тренажером. Также там прикреплен дезодорант, чтобы после спортивных упражнений жители города не чувствовали дискомфорт", – говорится в сообщении.

Отмечается, что основной целью создания локации является желание приучить людей к занятиям спортом, а также укрепить и улучшить здоровье украинцев.

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