В Киеве на Троещине заметили ''российских диверсантов'': что известно. Фото и видео

В Деснянском районе Киева заметили неизвестных в военной форме с белыми лентами на рукавах. Как оказалось, это не диверсанты, а актеры – на Троещине проходят съемки фильма.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Якобы событие произошло на улице Лисковской (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вражеская символика и вражеская форма в Киеве! В столице на Троещине увидели подозрительных людей и подозрительный автомобиль. Кое-кто уже был готов к решительным действиям, но оказалось, что это снимают кино", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть, что актеры одеты в военную форму. Также на них можно увидеть белые ленты на руках и ногах, которые для идентификации использовали российские оккупанты.

Напомним, в оккупированном Россией Крыму неустановленные лица повредили автомобиль с рашистской буквой "Z". Неизвестные порезали колеса, облили кислотой крышу, капот и багажник, а также разрисовали в украинские цвета окна и продырявили лобовое стекло.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева ночью обрисовали несколько автомобилей во дворе многоэтажного дома. Неизвестные оставили картинки в виде знака "парковка запрещена" на тех машинах, которые, возможно, были оставлены водителями с нарушением ПДД.

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