В Киеве заметили мини-автомобиль Smart, забитый дровами. Видео
В одном из районов Киева был замечен необычный автомобиль Smart. Небольшой багажник мини-машины был полностью забит дровами.
Об этом сообщили в социальных сетях. Как такой "груз" не мешает водителю управлять транспортом, неизвестно (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
"В Киеве нашли применение Smart", – говорится в сообщении.
На опубликованном видео можно увидеть, что небольшой багажник мини-машины полностью забит дровами.
Smart (Swatch Mercedes Art) – марка автомобилей особо малого класса, выпускаемых одноименной компанией. Модель Smart была в первый раз представлена на автосалоне во Франкфурте в 1997 году.
Автомобиль оснащен трехцилиндровым двигателем с турбонаддувом объемом 0,6л мощностью 45 л.с. с непосредственным впрыском топлива. Двигатель располагается сзади и двигает задние колеса. Максимальная скорость 135 км/ч.
Как сообщал OBOZREVATEL, в нескольких районах Киева был замечен уникальный автомобиль Volkswagen. На крыше легковушки прикрепили конструкцию в виде пусковой установки РСЗО HIMARS.
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