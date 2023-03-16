В Киеве заметили мини-автомобиль Smart, забитый дровами. Видео

В одном из районов Киева был замечен необычный автомобиль Smart. Небольшой багажник мини-машины был полностью забит дровами.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Как такой "груз" не мешает водителю управлять транспортом, неизвестно (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В Киеве нашли применение Smart", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что небольшой багажник мини-машины полностью забит дровами.

Smart (Swatch Mercedes Art) – марка автомобилей особо малого класса, выпускаемых одноименной компанией. Модель Smart была в первый раз представлена на автосалоне во Франкфурте в 1997 году.

Автомобиль оснащен трехцилиндровым двигателем с турбонаддувом объемом 0,6л мощностью 45 л.с. с непосредственным впрыском топлива. Двигатель располагается сзади и двигает задние колеса. Максимальная скорость 135 км/ч.

Как сообщал OBOZREVATEL, в нескольких районах Киева был замечен уникальный автомобиль Volkswagen. На крыше легковушки прикрепили конструкцию в виде пусковой установки РСЗО HIMARS.

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