В Киеве могут ограничить работу трех станций метро

В Киеве, в четверг, 11 марта на трех станциях метрополитена возможны ограничения на вход для пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, в 19:55 на НСК "Олимпийский" начнется игра между командами "Динамо" (Киев) и "Вильярреал" (Испания).

Ограничения (не закрытие) возможны на станции метро "Олимпийская" – перед началом матча. После окончания спортивного события – "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Отметим, что в столичном метрополитене продолжают устанавливать антивандальные турникеты. Они принимают все электронные способы оплаты проезда: qr-билет, Kyiv Smart Card, Карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку.

Отметим, что такие турникеты уже установлены на станциях "Сырец", "Площадь Льва Толстого", "Героев Днепра", "Харьковская", "Контрактовая площадь".

Добавим, что в Киеве в этом году на станциях метро планируют установить 305 камер видеонаблюдения, в том числе с функцией распознавания лиц.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на станции метро "Почайна" установили и запустили новые турникеты.