В Киеве еще на одной станции метро установили антивандальные турникеты

В Киеве на станции метро "Почайна" установили и запустили новые турникеты. Она продолжила работу в обычном режиме.

Как сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен", новые контрольно-пропускные пункты стоят в вестибюле №1.

Они принимают все электронные способы оплаты проезда: qr-билет, Kyiv Smart Card, Карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку. Они являются антивандальными и применяются в европейских метрополитенах.

Отметим, что такие турникеты уже установлены на станциях "Сырец", "Площадь Льва Толстого", "Героев Днепра", "Харьковская", "Контрактовая площадь".

Добавим, что в Киеве в этом году на станциях метро планируют установить 305 камер видеонаблюдения, в том числе с функцией распознавания лиц.

Среди прочего новые камеры будут использовать для мониторинга того, как киевляне и гости столицы соблюдают карантинные ограничения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 4 марта из-за сообщения о минировании временно не работали станции метро "Университет" и "Крещатик".