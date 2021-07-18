В Киеве объявили штормовое предупреждение: возможны град и шквалы

В воскресенье, 18 июля, в Киеве до конца суток ухудшится погода. В столице ожидаются грозы и шквальный ветер с порывами 15-20 м/с, а также выпадение града.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. В пресс-службе Киевского городского совета уточнили, что такие погодные условия соответствуют первому (желтому) уровню опасности.

Киевлянам напомнили о том, что во время грозы лучше не подходить к окнам и держаться подальше от металлических дверей. В случае падения деревьев и травмирования людей горожан призвали звонить в экстренные службы по номерам 101 и 103.

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"В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" по тел.: 284-74-19", – сказано в сообщении.

Правила поведения во время грозы и шквала:

плотно закройте окна, уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

во время сильного ветра спрячьтесь в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегайте нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, не паркуйте рядом с ними авто.

Отметим, что, согласно прогнозу, плохая погода с грозами и дождями продержится в Киеве до среды включительно.

Напомним, что в субботу, 17 июля, после продолжительной жары на Киев обрушился мощный ураган. Отдельные улицы города затопило, а сильный ветер сметал все на своем пути. Вблизи столицы выпал град размером с перепелиное яйцо.

На левом берегу Киева наблюдалась песчаная буря, местами ветер повалил большие деревья.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате урагана 17 июля в Киевской погибли два человека. Причиной смерти стало падение деревьев.