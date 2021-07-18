На Киевщине рухнувшие из-за урагана деревья убили двух человек

В субботу, 17 июля, по территории Киева и области пронесся ураган, который повалил не одно дерево. В результате в регионе погибли два человека.

Инциденты произошли в селах Гавриловка и Сухолучье Вышгородского района Киевской области около 16:00. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Еще один человек из-за падения дерева получил травмы, пострадавшего госпитализировали в больницу. Возраст и пол жертв стихии пока неизвестны.

На Киевщине спасатели убрали четыре поваленных дерева, к работам привлекли восемь человек личного состава и две единицы спецтехники ГСЧС.

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Из-за сильного ветра и дождя в Киевской области временно остались без электричества 53 населенных пункта. Для восстановления электроснабжения на место выехали бригады облэнерго.

Напомним, что в субботу, 17 июля, после продолжительной жары на Киев обрушился мощный ураган. Отдельные улицы города затопило, а сильный ветер сметал все на своем пути. Вблизи столицы выпал град размером с перепелиное яйцо.

На левом берегу Киева наблюдалась песчаная буря, местами ветер повалил большие деревья.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Оболони во время парасейлинга перевернулся катер, к которому был прикреплен мужчина на парашюте. Инцидент произошел из-за сильного ветра.