В Киеве оборвался лифт в многоэтажке: есть погибший

В среду, 9 июня, в Киеве в жилой многоэтажке оборвался лифт. В результате аварии погиб мужчина.

О трагедии сообщил Telegram канал Дарница Live. Трагедия произошла на улице Декабристов, что в Дарницком районе.

"Оборвался лифт на Декабристов. Есть погибший. Проблема неисправности старых и новых лифтов все больше становится актуальной для Дарницкого района", – говорится в сообщении.

Информированный источник OBOZREVATEL в полиции Киева сообщил, что правоохранители выехали на место ЧП.

Предварительно, мужчина упал в шахту лифта. Также источник рассказал, что в доме, где произошла трагедия, на 16 этаже якобы проводили ремонт подъемника.

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