В Киевской области водитель Land Rover поехала пьяной кататься во время комендантского часа. Фото

В Киевской области правоохранители ночью, во время комендантского часа, остановили внедорожник Land Rover, женщина-водитель которого села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, она ездила без водительского удостоверения.

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. Нарушительнице выписали штрафы на сумму более 17 тысяч гривен.

По словам правоохранителей, на днях около 2:00 на 56 км автодороги Киев – Ковель инспекторы остановили автомобиль Land Rover, который ехал во время комендантского часа.

"За рулем полицейские обнаружили женщину, которая предоставила на проверку документы, но не в полном объеме, ведь водительского удостоверения она с собой не имела. Также, во время общения с водительницей, патрульные обнаружили у нее явные признаки алкогольного опьянения. Она согласилась пройти обзор состояния опьянения, результат которого – 0.92 промилле алкоголя в крови. Этот показатель превышает максимально допустимый почти в 5 раз", – подчеркнули в пресс-службе.

На нарушительницу составили административные материалы за управление в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и отсутствие водительского удостоверения с собой (штраф 340 гривен).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители остановили водителя грузовика, который в состоянии алкогольного опьянения пытался проехаться по Крещатику. Исходя из показов прибора Драгер, перед тем как сесть за руль, мужчина выпил бутылку водки объемом 0,75 литра.

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