Кличко озвучил требования к празднованию Вербного воскресенья и Пасхи в Киеве

В Киеве власть утвердила особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в пятницу, 23 апреля.

"Приближаются Пасхальные праздники, длительные выходные и очень рискованный момент для эпидемиологической ситуации. Люди собираются идти в церкви, праздновать компаниями, посещать публичные места. И очень важно, чтобы следствием радости от праздника не стала беда от болезни. Чтобы в середине мая мы снова не получили резкий всплеск заболеваемости. Сегодня утром состоялось заседание городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. На котором, в частности, приняли особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи", – сообщил Кличко.

В частности, по словам мэра Киева, чтобы предотвратить всплеск заболеваемости, столичная власть рекомендует руководителям церквей и религиозных организаций проводить богослужения в онлайн-режиме.

Если же где-то прихожане пойдут в церковь, необходимо придерживаться строгих правил и ограничений.

"Во-первых: храмы должны обеспечить дезинфекцию и проветривание помещений. Во-вторых: ограничить количество посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров помещения. В-третьих: обеспечить температурных скрининг тех, кто будет участвовать в богослужениях. И, конечно, масочный режим никто не отменял" – подчеркнул Кличко.

Глава КГГА добавил, что городская власть встречалась с представителями всех конфессий и призвала их соблюдать правил и ограничений. А также разъяснить необходимость таких мер своим прихожанам.

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