В Киеве ночью по Днепру дрейфовала неуправляемая баржа. Видео

В Киеве в ночь с 24 на 25 мая по реке Днепр дрейфовал плавучий кран. На борту баржи никого не было.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, предварительно, во время неуправляемого плавания судно не задело опоры мостов (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Свидетели сообщили о плавкране правоохранителям. Водная полиция вместе с представителями владельца судна отбуксировали его к месту швартовки. В результате дрейфа никто не пострадал", – уточнил наш собеседник.

Напомним, в начале мая в Киеве возле Южного моста правоохранители обнаружили на реке Днепр полузатопленную лодку. На борту судна никого не было.

Транспортное средство отбуксировали к берегу. Владельца лодки разыскали и сообщили, где она находится, а также напомнили о правилах пользования и хранения судна.

В Калушском районе Ивано-Франковской области водитель грузовика КамАЗ не справился с управлением, и авто упало с моста в реку. В результате аварии погибли двое человек и еще один пострадал.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что согласно официальным данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Украине с начала 2021 года на водоемах и реках погибли 310 человек, из них 16 – дети.