В Киеве ночь прошла спокойно: власти рассказали, как работает транспорт

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В Киеве ночь с 6 на 7 марта прошла спокойно. В городе работают коммунальные службы, а также общественный транспорт.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Столица продолжает жить в условиях военного положения.

"Город снабжен электроэнергией, водой, теплом, связью в полном объеме. Коммунальщики обезвреживают порывы сетей, налаживают работу инфраструктуры", – рассказали в КГГА.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что с 7 марта начали работать музыкальные фонтаны на Майдане Незалежности. Каждый день в 7:00 и 12:00 они будут исполнять гимн Украины.

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Кроме того, как отметили в пресс-службе КГГА, столичный продолжает работать в режиме перевозок. При этом подземные станции круглосуточно открыты для киевлян, как укрытия.

Так, движение поездов организовано следующим образом:

Красная линия организовано движение от ст. "Шулявская" к ст. "Университет".

Синяя линия от ст. "Героев Днепра" до ст. "Теремки". Без остановки на станциях: "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого".

Зеленая линия от ст. "Сырец" до ст. "Выдубичи". Без остановки на станциях: "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота".

Также работает участок "Славутич" – "Красный хутор".

Примерный интервал движения 40 минут.

"Обращаем внимание, что график работы может оперативно изменяться при необходимости. Важно! Наземный транспорт и метро для перевозки пассажиров будут работать до 19:00", – добавили в пресс-службе.

Наземный транспорт работает следующим образом:

Автобусные маршруты.

Автобусные маршруты, в работу которых внесены изменения:

№21 – от ул. Милославской до ул. Каштановой

№73 – ул. Милославской до ул. Каштановой

№79 – от ул. Каштановой до просп. Кубанской Украины

№101 – от ул. Милославской к ж. м. Радужный

№103 – от ул. Светлицкого до ул. Ефремова через пл. Марченко

№51 – от ст. м. "Бориспольская" до м. Патона

№55 – от Дарницкой пл. до м Патона

№115 – до м. Патона.

№114 – от Милославской до ж.м. Радужный

№69 – от Дворца спорта до ул. Гната Юры

№90 – от ул. Туполева до ул. Гната Юры

№22 – через Дарницкий мост

№91 – через Дарницкий мост

№118 – от Политехнического института – до моста Патона

Движение автобусных маршрутов №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 78, 88, 100, 104 временно не осуществляется. Остальные автобусные маршруты работают по постоянным схемам.

Движение троллейбусных маршрутов временно не осуществляется.

Трамвайные маршруты.

Организована работа трамвайных маршрутов №№ 2, 8К, 22К, 29К, 33А – по постоянным схемам.

Кроме того, организовано трамвайное сообщение на участке "Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь"

Движение других маршрутов временно не осуществляется.

В КГГА также добавили, что Гуманитарный штаб Киева нуждается в волонтерах на складах с продовольствием и волонтерах-фармацевтах. Чтобы помочь городу, нужно заполнить форму перейдя по этой ссылке.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным ракет, погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

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