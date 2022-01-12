В Киеве показали, как выглядит "кладбище" нераспроданных новогодних елок. Фото

В Оболонском районе Киева неизвестные выбросили большое количество нераспроданных елок и сосен. Импровизированное "кладбище" деревьев устроили на территории заброшенных садов недалеко от ЖК "Министерский".

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. У некоторых новогодних красавиц есть специальные чипы.

В отделе контроля над благоустройством Оболонской райгосадминистрации нам сообщили, что знают о данной ситуации.

"На данный момент мы устанавливаем, кто именно является владельцем этих елок. Кроме того, решается вопрос относительно вывоза деревьев и их дальнейшей утилизации", – подчеркнули коммунальщики.

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Отметим, нераспроданные деревья неизвестные злоумышленники просто свезли на территорию, где раньше находились теплицы и выбросили вдоль дороги. Часть из них обернуты упаковкой, а на некоторых сохранились обрывки от чипов.

Исходя из этого, можно предположить, что эти ели и сосны, в том числе, продавались на официальных рынках. Отметим, что в каждом районе Киева работают пункты приема новогодних деревьев, где их могли переработать на щепу, которая используется для мульчирования лунок вечнозеленых растений.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве с 4 января во всех районах столицы начали работать пункты приема новогодних елок и сосен. Принести деревья на переработку можно будет до 31 января включительно.